BOLZANO. Come stanno le famiglie altoatesine, quali sono oggi le loro principali esigenze e quanto riescono a conciliare lavoro, figli e attività di cura? A queste domande cercherà di rispondere una nuova indagine dell’Istituto provinciale di statistica ASTAT, realizzata in collaborazione con l’Agenzia per la famiglia della Provincia. Nella prima settimana di ottobre saranno coinvolte 4.900 persone tra i 18 e i 64 anni residenti in Alto Adige.

Si tratta della terza ricerca completa sulle famiglie realizzata dalla nascita dell’Agenzia. Dal 2016 l'indagine viene ripetuta ogni cinque anni con l'obiettivo di fornire dati utili alle politiche provinciali. «Le esigenze delle famiglie cambiano continuamente», sottolinea l'assessora provinciale Rosmarie Pamer, secondo la quale disporre di una fotografia aggiornata consente di individuare misure di sostegno più adeguate.

Il campione comprenderà genitori, genitori single e persone senza figli. I partecipanti saranno contattati da ASTAT e potranno compilare online o telefonicamente un questionario della durata di circa 20-25 minuti. Sette gli ambiti analizzati: dalla struttura delle famiglie ai valori, dall'educazione dei figli al desiderio di averne, fino alla cura delle persone non autosufficienti, al lavoro e alla conciliazione.

La raccolta delle risposte proseguirà fino alla fine dell'anno. I dati saranno quindi elaborati dall'ASTAT e i risultati dello studio saranno pubblicati nel corso del 2027, offrendo un quadro aggiornato della situazione e delle necessità delle famiglie altoatesine.