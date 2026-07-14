BOLZANO. Dopo 18 mesi di lavori e 34 audizioni, la commissione d'inchiesta del consiglio provinciale di Bolzano sul caso Signa-donazioni ha concluso che non sono emerse prove a sostegno delle ipotesi di erogazioni o donazioni da parte di René Benko.

A presentare la relazione finale è stato il presidente della commissione, Andreas Colli, che ha spiegato come gli accertamenti svolti non abbiano confermato le ipotesi iniziali. "Per 18 mesi ci siamo riuniti in seduta e abbiamo ascoltato 34 persone. Alcune altre erano state invitate, ma non hanno risposto all'invito. Ciò che la commissione ha effettivamente accertato è che non si sono confermate le ipotizzate erogazioni o donazioni da parte di Benko", ha dichiarato.

Le conclusioni sono state approvate con 15 voti favorevoli e 10 contrari, espressi da tutti i gruppi di opposizione. La votazione si è svolta con il sistema del voto ponderato, che attribuisce a ciascun componente un numero di voti proporzionale alla consistenza del proprio gruppo consiliare.

I consiglieri Sven Knoll, della Süd-Tiroler Freiheit, e Zeno Oberkofler, del Gruppo Verde, hanno annunciato la presentazione di relazioni di minoranza.

Colli ha infine evidenziato i limiti dell'attuale disciplina delle commissioni d'inchiesta del consiglio provinciale, sostenendo che gli strumenti oggi a disposizione non garantiscono un'efficace attività di controllo politico. Secondo il presidente, sarebbe necessaria una revisione del regolamento interno per rafforzarne i poteri e renderle realmente incisive.

La relazione finale della commissione, insieme alle relazioni di minoranza, sarà sottoposta al consiglio provinciale per la presa d'atto nella seduta di settembre.