BOLZANO. La Provincia di Bolzano apre il confronto con sindacati e associazioni di categoria per valutare una revisione degli incentivi legati all’IRAP. Nel pomeriggio il presidente della Provincia Arno Kompatscher, che ha anche la delega alle Finanze, ha incontrato le parti sociali per discutere possibili modifiche alla normativa e nuove opportunità per le imprese.

Dal 2025 le aziende altoatesine che riconoscono ai dipendenti prestazioni economiche aggiuntive attraverso contratti collettivi integrativi provinciali o accordi aziendali beneficiano già di un'aliquota IRAP ridotta, passata dal 3,9% al 2,68%.

Durante l'incontro si è ragionato su un possibile ampliamento degli incentivi, collegandoli non soltanto agli aumenti salariali, ma anche a interventi per favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e la sostenibilità aziendale. «Vogliamo lavorare insieme su misure che vadano a beneficio dell'intera società», ha spiegato Arno Kompatscher, precisando che il confronto è stato dedicato ai principi generali e che non sono ancora disponibili proposte dettagliate.

L'obiettivo della Provincia è definire nuovi strumenti fiscali che incentivino le imprese ad adottare politiche di welfare e sostenibilità, utilizzando anche una possibile ulteriore riduzione dell'IRAP come leva per favorire questi investimenti.