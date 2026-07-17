CASTELLO TESINO. Attimi di preoccupazione negli scorsi giorni sull'altopiano del Celado, nel territorio di Castello Tesino, dove una giovane veneta è stata soccorsa dopo una reazione allergica provocata dal probabile contatto con una processionaria.

La ragazza si trovava insieme ai familiari quando ha iniziato ad accusare un forte malessere, verosimilmente causato dai peli urticanti del lepidottero. Il contatto con la processionaria può provocare dermatiti pruriginose, congiuntiviti, irritazioni delle vie respiratorie e, nei casi più gravi, anche uno shock anafilattico.

Fortunatamente la situazione non è degenerata fino alle conseguenze più serie, ma i sintomi manifestati dalla giovane hanno reso necessario l'intervento dei soccorsi.

Sul posto è intervenuto l'elicottero dei vigili del fuoco permanenti di Trento, atterrato con il supporto dei vigili del fuoco volontari di Castello Tesino. La giovane è stata quindi trasportata in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove ha ricevuto le cure necessarie.