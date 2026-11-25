BOLZANO. La contraccezione gratuita in Alto Adige diventa più accessibile. Il progetto pilota avviato a settembre si amplia con il coinvolgimento dei consultori familiari pubblici, che si affiancano a quelli privati già aderenti. L’obiettivo è raggiungere un numero maggiore di giovani, rafforzando l’offerta di informazione e assistenza sulla salute sessuale e riproduttiva.

Tra le nuove sedi coinvolte c’è a Bolzano il Distretto sanitario San Quirino Gries, nella Casa della Comunità di piazza Loew-Cadonna. A Bressanone l’offerta è stata integrata con l’ambulatorio ostetrico nella Casa della Comunità di Chiusa. Nei Comprensori sanitari di Merano e Brunico sono già presenti servizi pubblici di consulenza.

Il progetto non si limita alla distribuzione di contraccettivi: prevede consulenze personalizzate, visite ginecologiche e informazioni sui metodi anticoncezionali e sulla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili. L’accesso ai contraccettivi viene valutato in base alle esigenze individuali.

L’iniziativa è rivolta alle persone residenti in Alto Adige tra i 14 e i 25 anni, oltre che a persone in condizioni di particolare vulnerabilità, indipendentemente dall’età, se inserite in specifici percorsi di assistenza sociosanitaria.

«Gli aspetti fondamentali sono l’informazione, la consulenza personalizzata e l’educazione sessuale», sottolinea l’assessore provinciale alla Prevenzione sanitaria e Salute, Hubert Messner.

I consultori pubblici sono inoltre in fase di potenziamento: alcune strutture, precedentemente conosciute come consultori per le madri o per i genitori, stanno diventando consultori familiari pubblici.