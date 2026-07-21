BOLZANO. Prende forma il nuovo Centro mobile per i controlli tecnici dei veicoli. Il centro, un veicolo appositamente attrezzato, offre ai tecnici dell'Ufficio Motorizzazione e agli agenti della Polizia Stradale un luogo di lavoro adeguato, per effettuare i controlli. Durante i controlli tecnici, i veicoli vengono ispezionati nelle condizioni in cui vengono effettivamente utilizzati nel traffico stradale.

Vengono controllati, tra l'altro, pneumatici, specchietti retrovisori, silenziatori di aspirazione e impianti di scarico. Spesso vengono individuati veicoli che, a causa di modifiche tecniche, superano i limiti di rumore consentiti o non sono conformi alle disposizioni di legge. L'obiettivo è individuare in modo affidabile le carenze tecniche e ritirare sistematicamente dalla circolazione i veicoli non conformi alle norme.

L'attività di controllo tecnico viene sempre svolta in collaborazione con un'unità delle Forze dell'Ordine competenti. Quest'estate l'attenzione si concentrerà sui controlli lungo le strade di valico. In autunno entrerà inoltre in funzione il posto di controllo fisso a Vipiteno, rafforzando ulteriormente l'attività di controllo.



(Foto: USP/Dipartimento Infrastrutture e Mobilità)