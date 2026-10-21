GARGAZZONE. Momenti di grande tensione sulla MeBo, dove un'automobile ha percorso la carreggiata contromano in direzione Merano, rischiando di provocare uno scontro frontale. È accaduto nella serata di martedì 20 ottobre, quando una pattuglia della Polizia Stradale di Bolzano, impegnata nei controlli lungo la statale 38, è intervenuta dopo alcune segnalazioni sulla presenza di un veicolo che procedeva nel senso di marcia sbagliato.

Gli agenti hanno immediatamente attivato i dispositivi di emergenza, mettendo in atto una serie di manovre per intercettare l'automobile e fermarne la corsa. Il conducente, tuttavia, non accennava a rallentare, nonostante la presenza della pattuglia. Durante l'intervento i poliziotti sono riusciti a evitare una possibile collisione frontale, bloccando infine la vettura nei pressi dell'uscita di Gargazzone.

Una volta messo in sicurezza il mezzo, gli operatori hanno identificato l'automobilista, che appariva in evidente stato confusionale. L'uomo ha riferito agli agenti di non essersi reso conto di aver imboccato la carreggiata nella direzione opposta a quella consentita. Le sue condizioni hanno reso necessario richiedere l'intervento dei sanitari, poiché non era in grado di riprendere la guida in sicurezza.

Il conducente è stato quindi trasportato all'ospedale di Bolzano per gli accertamenti del caso. L'intervento della Polizia Stradale ha permesso di scongiurare conseguenze potenzialmente gravi per gli altri automobilisti, evitando che la pericolosa marcia contromano si trasformasse in un incidente.