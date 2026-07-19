BOLZANO. Si perdono nel bosco, salvati dal soccorso. Hanno imboccato il sentiero sbagliato e si sono persi nel bosco mentre scendevano dal Corno Bianco. Maria Pina Maglione e il marito Franco Iannece stavano vivendo un incubo. Poi, dopo la chiamata al 112 sono arrivati «tre angeli» a portarli in salvo.

La coppia, rendendosi conto di non riuscire più a ritrovare il percorso corretto, ha chiamato il 112, chiedendo aiuto. La richiesta di soccorso ha fatto scattare l'intervento dei volontari del Soccorso Alpino dell'Alpenverein, che hanno avviato le ricerche nella zona.

I soccorritori sono riusciti a localizzare rapidamente i due escursionisti, raggiungendoli nel bosco e verificando che le loro condizioni fossero buone. Dopo averli rassicurati, li hanno accompagnati lungo un itinerario sicuro fino a valle.

Al termine dell'intervento, Maria Pina Maglione e Franco Iannece hanno voluto ringraziare pubblicamente i volontari che li hanno assistiti.

Un intervento che si è concluso senza conseguenze, ma che ricorda l'importanza di prestare la massima attenzione ai percorsi escursionistici e di chiedere aiuto tempestivamente in caso di smarrimento.



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