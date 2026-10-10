CORNAIANO. La storica Rundkeller torna a vivere. Sono terminati i lavori di restauro dell'antica cantina di Cornaiano, acquistata nel 2020 dal Comune di Appiano e ora trasformata in uno spazio destinato alla comunità. L'intervento ha permesso di recuperare la struttura rispettandone le caratteristiche originarie, con l'obiettivo di renderla accessibile ai cittadini e alle associazioni locali.

Durante il risanamento sono state conservate le volte storiche e le pareti in pietra naturale, affiancate da elementi moderni e da un nuovo impianto di illuminazione. La cantina, situata accanto alla Vineum, potrà ospitare riunioni, conferenze, corsi, letture, concerti, piccole rappresentazioni teatrali e mostre.

«Riteniamo importante preservare e valorizzare le cantine storiche di Cornaiano e, allo stesso tempo, renderle accessibili alla popolazione», sottolinea l'assessora alla Cultura Magdalena Perwanger. «I luoghi storici vivono del loro utilizzo e delle nuove storie che vi vengono raccontate. Qui le persone potranno incontrarsi e percepire un po' della storia del paese».

Il recupero assume un significato particolare in una frazione conosciuta per la sua rete di cantine sotterranee. Delle 52 strutture censite dall'Università di Innsbruck negli anni Duemila, soltanto poche risultano oggi accessibili al pubblico. L'assessora ha ringraziato A-Net per la collaborazione e quanti, negli ultimi decenni, si sono impegnati per conservare questo patrimonio.