EGNA. Due katane, un machete, un’ascia, decine di pugnali e persino mazze da baseball modificate con il filo spinato. È un vero e proprio arsenale quello rinvenuto dai Carabinieri della Stazione di Cortaccia sulla Strada del Vino all’interno di un’abitazione del centro abitato. Il proprietario, un uomo di 36 anni, è stato denunciato in stato di libertà per presunte violazioni della normativa in materia di armi.

L’intervento risale al pomeriggio di alcuni giorni fa. I militari stavano svolgendo alcuni accertamenti nell’abitazione quando si sono trovati davanti a un consistente quantitativo di armi bianche e oggetti atti a offendere, di diverse tipologie e dimensioni.

Gli approfondimenti successivi hanno permesso di accertare che le armi detenute dal 36enne non erano mai state denunciate all’Autorità di Pubblica Sicurezza. L’uomo ha cercato di giustificarne il possesso dichiarandosi un appassionato collezionista.

Variegato l’elenco del materiale rinvenuto: oltre alle due spade tipo katana, un grosso coltello tipo machete o kukri, un’ascia, una mannaia, numerosi pugnali e coltelli a lama fissa, alcuni con lame seghettate, due coltelli a farfalla (balisong) e due coltelli con apertura a scatto o assistita. Nella collezione figuravano anche quattro coltelli da lancio tipo kunai e una stella metallica da lancio (shuriken).

A completare il quadro, due mazze da baseball modificate artigianalmente con l’applicazione di filo spinato, una mazza tradizionale e ulteriori coltelli e lame di varia foggia. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre il 36enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, informata dai Carabinieri della Stazione di Cortaccia.

L’operazione, spiegano dall’Arma, rientra nella quotidiana attività di controllo del territorio, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati e al contrasto della detenzione illecita di armi e strumenti potenzialmente pericolosi.