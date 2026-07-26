BOLZANO. I giovani volontari della Croce Bianca tornano dall'Austria con un risultato di prestigio. Al Samaritan Contest 2026, il concorso internazionale di primo soccorso ospitato a Oggau sul Lago di Neusiedel, i gruppi della Valle Aurina e di Brunico si sono distinti tra oltre cento partecipanti provenienti da numerosi Paesi europei.



Il Gruppo giovani della Valle Aurina ha conquistato il primo posto nella categoria riservata ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni, mentre il Gruppo giovani di Brunico ha chiuso al terzo posto tra i concorrenti dai 16 ai 21 anni.

Grazie a questi risultati, la Croce Bianca ha difeso il titolo assoluto della manifestazione riportando in Alto Adige il trofeo itinerante.

«Il fatto che riportino nuovamente a casa il trofeo rappresenta un riconoscimento speciale, ma soprattutto dimostra l'eccellente lavoro svolto con i giovani e il loro grande impegno», ha commentato il presidente Alexander Schmid, presente insieme al direttore Ivo Bonamico e alla responsabile provinciale dei Gruppi giovani Tanya Kollmann.

Il Samaritan Contest, promosso ogni due anni da Samaritan International, mette alla prova i partecipanti con simulazioni di primo soccorso, test teorici e prove di squadra. Oltre alla competizione, l'iniziativa punta a favorire lo scambio tra giovani volontari di diversi Paesi, promuovendo collaborazione, responsabilità e spirito di squadra.