BOLZANO. Il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher ha emanato un'ordinanza relativa alla dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico. Poiché il Palazzo di Giustizia non è attualmente accessibile, le dichiarazioni di appartenenza al gruppo linguistico ivi conservate non possono essere temporaneamente né consultate né richieste. Con il provvedimento emanato il 17 luglio viene pertanto sospeso fino a nuovo avviso l'obbligo di presentare o richiedere tale dichiarazione, comunica una nota della Provincia.

La disciplina eccezionale riguarda esclusivamente la disponibilità della dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico. Tutti i procedimenti, i concorsi, i bandi e le altre procedure amministrative per i quali tale dichiarazione è solitamente richiesta proseguono senza interruzioni. Le dichiarazioni di appartenenza al gruppo linguistico potranno essere presentate in un secondo momento. L'obiettivo della misura è garantire la capacità operativa della pubblica amministrazione e assicurare che i cittadini, le cittadine e le amministrazioni non subiscano svantaggi a causa della situazione straordinaria. La misura d'urgenza entra in vigore con effetto immediato e rimane valida fino a nuova disposizione.