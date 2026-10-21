BOLZANO. In un’Italia che fa sempre meno figli, il Trentino Alto Adige resta l’eccezione. Secondo il rapporto Istat sulla natalità riferito al 2025, il numero medio di figli per donna in regione sale a 1,4, contro l’1,14 nazionale, il valore più basso di sempre. L’età media al parto è di 32,3 anni.

Alto Adige primo in Italia, Trentino in calo

A trainare il dato regionale è la provincia di Bolzano, che si conferma la più prolifica d’Italia con 1,54 figli per donna ed è l’unico territorio, insieme alla Valle d’Aosta, in crescita rispetto al 2024. Seconda in classifica la provincia di Trento, con un tasso di fecondità di 1,24 figli per donna, ma in calo rispetto all’anno precedente.

Nascite in calo del 3,8% in Italia

A livello nazionale, nel 2025 sono nati 355.772 bambini, circa 14mila in meno rispetto al 2024 (-3,8%). E la discesa sembra destinata a proseguire: nei primi mesi del 2026 si contano già 2mila nati in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Rispetto a vent’anni fa mancano all’appello circa 200mila nascite.

Si diventa genitori sempre più tardi: l’età media al parto in Italia è di 32,7 anni e il primo figlio arriva in media a 32. Decisivo il livello di istruzione: l’età media al parto è di 29,7 anni per le donne con la licenza media, sale a 32,5 per le diplomate e a 34,9 per le laureate.

Il rapporto segnala anche la fine di un luogo comune: il Sud non fa più figli del resto del Paese. Il Mezzogiorno si ferma a 1,16 figli per donna, praticamente come il Nord (1,15), mentre il Centro scende a 1,07. Secondo la ricercatrice Istat Sara Miccoli, a pesare ovunque sono le stesse difficoltà: lavoro stabile, accesso alla casa, indipendenza economica e servizi per conciliare famiglia e lavoro. Cresce anche la scelta di non avere figli: tra le donne nate nel 1976, il 23% è senza figli.

Meno matrimoni, più doppi cognomi

Cambia anche il modo di fare famiglia. Nel 2025 il 44,1% dei bambini è nato fuori dal matrimonio, quota che sale al 78,7% tra le coppie italiane con la mamma sotto i 24 anni. Quasi un nato su dieci ha genitori di coppie miste e i doppi cognomi arrivano al 7,3% del totale, più diffusi al Centro-Nord. Restano invece invariati i nomi più scelti: Leonardo e Sofia.