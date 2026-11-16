BOLZANO. Sono 74 i casi di sicurezza informatica gestiti in Alto Adige dall'inizio del 2026, mentre le segnalazioni di allerta hanno raggiunto quota 1.660. È il bilancio aggiornato all'11 novembre dell'attività del Security Operation Center (Soc) e del Csirt-Alto Adige, impegnati nella protezione dei sistemi informatici delle amministrazioni e degli enti del territorio.

Il fenomeno ha registrato un'accelerazione significativa durante l'estate: tra giugno e luglio le segnalazioni sono aumentate del 77% rispetto alla prima metà dell'anno. Nuovi picchi sono stati raggiunti anche a settembre e ottobre, con quest'ultimo che si è rivelato il mese più intenso: sono stati gestiti 11 incidenti, tra cui un episodio relativo a NetScaler, comunicato anche al Csirt Italia in conformità alle disposizioni vigenti.

Dei 74 casi complessivi, 37 riguardavano vulnerabilità, 28 valutazioni di possibili violazioni della protezione dei dati e nove veri e propri incidenti di sicurezza. Nonostante la crescita delle minacce, il monitoraggio ha permesso di individuare e intercettare preventivamente ulteriori tentativi di attacco.

Resta invece isolato, secondo quanto riferito, l'attacco informatico del giugno 2025 ai sistemi telefonici della centrale provinciale di emergenza, della centrale viabilità e dei vigili del fuoco del Corpo permanente.

Accanto al monitoraggio degli incidenti, un ruolo importante è svolto dalla prevenzione. Il filtro antispam ha infatti bloccato quasi tre milioni delle 14,2 milioni di e-mail ricevute complessivamente dalla Provincia e dagli enti coinvolti: circa un messaggio su cinque.

Il servizio di sicurezza informatica opera a tutela della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione, delle scuole, dell'Azienda sanitaria, dei Comuni e degli altri enti del territorio. «Ottobre è stato il mese più intenso con 11 incidenti», ha riferito Francesco Terracciano, referente Csirt della Regione, sottolineando l'intensificazione dell'attività di monitoraggio.