Resta ancora da chiarire l'effettiva profondità della penetrazione informatica e l'entità dei dati compromessi nell'attacco hacker che ha colpito la società di gestione Bbt Se.



Sulla vicenda la società mantiene il massimo riserbo, evitando di commentare l'eventualità di trattative o il pagamento di presunti riscatti. A finire nel mirino degli inquirenti ci sarebbe il gruppo noto come “Everest”, riconducibile all'ambiente della cybercriminalità di lingua russa.



Si tratta di una rete di estorsione internazionale specializzata nel furto di dati, nella minaccia di pubblicazione online e nella richiesta di denaro in cambio del silenzio.



Il gruppo hacker inserisce il Tunnel del Brennero nella propria piattaforma dark web come obiettivo di attacco austriaco.