BRUNICO. Prevenire cyberbullismo e violenza online, aiutando i più giovani a riconoscere i rischi legati all’utilizzo dei social network. È l’obiettivo di “Una Vita da Social – Action Week”, l’iniziativa straordinaria promossa dalla Polizia Postale nell’ambito della quattordicesima edizione della campagna educativa itinerante “Una Vita da Social”, partita il 28 settembre a Roma.

In Alto Adige la campagna ha preso ufficialmente il via alla scuola media delle Suore Orsoline di Brunico, dove sono intervenuti gli operatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Bolzano. L’obiettivo è raggiungere il maggior numero possibile di studenti, portando gli specialisti direttamente nelle scuole e negli altri luoghi frequentati dai ragazzi.

Al centro degli incontri ci sono bullismo, cyberbullismo, sextortion e diffusione non consensuale di immagini o video intimi, oltre alle altre forme di violenza e prevaricazione che possono svilupparsi attraverso social network e piattaforme di comunicazione. Spazio anche ai nuovi rischi legati alla rapida evoluzione della tecnologia, con consigli pratici per utilizzare internet e gli strumenti digitali in maniera più sicura e consapevole.

L’Action Week rappresenta soltanto una tappa di un percorso destinato a proseguire nei prossimi mesi. “Una Vita da Social” punta infatti a coinvolgere migliaia di giovani, rafforzando il dialogo sulla sicurezza digitale e fornendo ai ragazzi gli strumenti necessari per diventare utenti della rete più consapevoli e responsabili.