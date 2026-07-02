BOLZANO. Tra il fango, i detriti e gli alberi trascinati dalla colata detritica, dalle operazioni di sgombero è arrivata anche una notizia capace di strappare un sorriso ai soccorritori. Durante gli interventi di ripristino è stato infatti recuperato un acquario rimasto sepolto dal materiale trascinato dall'acqua e, con grande sorpresa, i pesci al suo interno erano ancora vivi.

Il ritrovamento è avvenuto mentre i Vigili del Fuoco volontari e gli altri operatori continuavano senza sosta le attività di rimozione del fango e dei detriti dalle aree colpite dal maltempo. Un episodio insolito che ha rappresentato un momento di sollievo in giornate segnate da un lavoro intenso e da scenari di pesanti danni.

L'acquario è stato recuperato con attenzione e i pesci sono sopravvissuti nonostante siano rimasti intrappolati nel fango dopo il passaggio della colata. Un piccolo segnale di speranza che ha subito fatto il giro dei soccorritori presenti sul posto.

Le operazioni di sgombero proseguono per riportare alla normalità le zone interessate dall'emergenza. Intanto continua senza sosta l'impegno dei Vigili del Fuoco volontari, della Protezione civile e di tutte le persone coinvolte nelle attività di ripristino, al lavoro per mettere in sicurezza il territorio e aiutare la popolazione colpita.