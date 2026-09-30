BOLZANO. Centottantanove voli, otto rifugi alpini coinvolti e oltre 8,5 tonnellate trasportate, tra rifornimenti portati in quota e materiali riportati a valle. Si conclude la prima stagione di rifornimento dei rifugi tramite cargo drone sulle montagne altoatesine: dopo la sperimentazione avviata nel 2025, FlyingBasket, tech-company altoatesina attiva a livello internazionale nella progettazione e nello sviluppo di droni cargo per la logistica, ha trasformato i singoli interventi sperimentali in un servizio programmato per l'intera estate, sviluppato in collaborazione con le strutture partecipanti e finanziato dal Dipartimento di gestione patrimoniale della Provincia di Bolzano.

Un servizio che ha consentito ai rifugi di ricevere rifornimenti più frequenti, con una maggiore disponibilità di prodotti freschi e più flessibilità nella pianificazione degli acquisti. FlyingBasket ha inoltre gestito direttamente il ritiro degli alimenti presso i fornitori locali e, nei voli di ritorno, il trasporto frequente dei rifiuti a valle, semplificando così anche l'organizzazione quotidiana delle strutture.«La sperimentazione di quest'estate dimostra come l'innovazione possa diventare uno strumento concreto al servizio dei nostri rifugi e di chi ogni giorno li gestisce. - dichiara l'assessore alle opere pubbliche della Provincia di Bolzano, Christian Bianchi - I cargo drone permettono di garantire rifornimenti più frequenti, anche di prodotti freschi, e allo stesso tempo di riportare a valle materiali e rifiuti, rendendo più efficiente la logistica in alta quota. È un progetto che unisce tecnologia, sostenibilità e attenzione alle esigenze reali dei nostri rifugi, valorizzando al tempo stesso una realtà innovativa nata e cresciuta in Alto Adige».

La prima stagione sistematica di rifornimento di rifugi tramite droni è in fase di conclusione: cominciato il primo giugno, terminerà il 13 ottobre e coinvolge otto rifugi. Ogni rotta di montagna ha presentato una sfida logistica diversa. Nel corso della stagione, l'FB3 ha operato in un'ampia varietà di condizioni alpine, tra cui venti variabili, turbolenze, basse temperature, nuvole e una minore densità dell'aria in quota. Queste condizioni hanno trasformato ogni operazione in qualcosa di più di una semplice consegna da un punto A a un punto B. Il velivolo, i sistemi di comunicazione e gli equipaggi hanno dovuto operare come un sistema logistico integrato in uno degli ambienti più impegnativi d'Europa. Le montagne presentano anche una sfida che ha poco a che fare con la capacità di sollevamento: la connettività. Su diverse rotte, l'FB3 ha dovuto volare attorno alle montagne e oltre le creste. In alcuni tratti di queste missioni, la conformazione del terreno rendeva impossibile mantenere una tradizionale linea di vista radio diretta tra il velivolo e l'equipaggio a terra. Quando necessario, la connettività satellitare Starlink o le reti mobili 4G hanno fornito collegamenti di comunicazione alternativi.

Nello sviluppo di operazioni come il rifornimento dei rifugi, Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) svolge un ruolo importante nel creare un quadro normativo all'interno del quale le aziende aeronautiche innovative possano sviluppare e dimostrare nuovi modelli operativi, mantenendo al contempo i livelli di sicurezza richiesti. A raccontare la dimensione ormai quotidiana del servizio sono soprattutto i carichi. In quota sono arrivati pane fresco, verdura, farina, latte, succo di mela, acqua, birra, limonata, uova, pasta e carne, insieme a circa 200 chilogrammi di canederli surgelati. Ma con gli stessi droni hanno viaggiato anche apparecchiature tecniche e materiali da costruzione, attrezzatura da alpinismo, oltre a zaini ed effetti personali del personale dei rifugi e degli escursionisti.

«Questo progetto rappresenta per noi un passo importante nell'ampliare i limiti tecnici e normativi di tali operazioni», così, Moritz Moroder, Ceo e co-fondatore di FlyingBasket: «Dimostrando queste capacità in contesti operativi reali e complessi, creiamo un percorso chiaro affinché i nostri clienti possano utilizzare la stessa tecnologia in scenari simili. Il nostro obiettivo è affrontare a monte gli aspetti più complessi, permettendo ai clienti di adottare una soluzione già validata e concentrarsi sulle proprie operazioni».