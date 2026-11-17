BOLZANO. Una ciotola dell'acqua da riempire più spesso, il cane che chiede continuamente di uscire, il gatto che mangia con voracità ma dimagrisce. Piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane degli animali domestici che possono sembrare innocui, ma che talvolta nascondono una malattia: il diabete mellito. Una patologia che non riguarda soltanto gli esseri umani, ma può colpire anche cani e gatti, soprattutto con l'avanzare dell'età. Riconoscerne tempestivamente i sintomi è fondamentale per intervenire prima che si sviluppino complicazioni. In occasione della Giornata mondiale del diabete, celebrata il 14 novembre, l'attenzione si concentra anche sulla salute degli amici a quattro zampe. Novembre è infatti il Pet Diabetes Awareness Month, il mese internazionale dedicato alla sensibilizzazione sul diabete veterinario. A richiamare l'attenzione sul problema è Msd Animal Health, che invita i proprietari a osservare con maggiore attenzione i comportamenti dei propri animali.

I segnali da riconoscere

Il primo campanello d'allarme è spesso la sete eccessiva. Un cane che svuota ripetutamente la ciotola o un gatto che comincia a bere molto più del solito possono manifestare uno dei sintomi caratteristici della malattia. All'aumento della sete si accompagna generalmente una maggiore produzione di urina. Il cane chiede di uscire più frequentemente, anche durante la notte, mentre nel gatto la lettiera si sporca più rapidamente e presenta quantità insolite di urina. Un altro segnale è l'aumento dell'appetito. L'animale sembra avere sempre fame, cerca continuamente cibo. Nonostante questo, può perdere peso. È una delle manifestazioni più caratteristiche del diabete: l'organismo non riesce a utilizzare correttamente il glucosio presente nel sangue e comincia a consumare le proprie riserve energetiche. Possono comparire anche stanchezza, debolezza e una riduzione della vivacità abituale.

Differenze tra cane e gatto

La malattia presenta caratteristiche diverse nelle due specie. Nel cane è generalmente legata a una carenza di insulina e richiede quasi sempre una terapia per tutta la vita. Nel gatto è invece più frequente una forma simile al diabete di tipo 2 dell'uomo, associata anche alla resistenza all'insulina. In alcuni casi, grazie a un trattamento precoce, è possibile ottenere una remissione della malattia. Tra le complicazioni, nel cane può comparire la cataratta, mentre nel gatto possono manifestarsi difficoltà nei movimenti, soprattutto delle zampe posteriori.

Il peso e la prevenzione

Attenzione va riservata agli animali sovrappeso. L'obesità, soprattutto nei gatti, rappresenta un importante fattore di rischio. La vita sedentaria, l'alimentazione eccessiva e la scarsa attività fisica possono favorire alterazioni del metabolismo. Mantenere il peso nella norma, scegliere un'alimentazione equilibrata e garantire occasioni quotidiane di movimento sono accorgimenti utili per ridurre il rischio. Anche i controlli veterinari periodici possono aiutare a individuare precocemente eventuali problemi.

Diagnosi e cure

Per accertare la malattia sono necessari esami del sangue e delle urine, che permettono di verificare i livelli di glucosio. La terapia viene stabilita in base alle condizioni dell'animale e può prevedere la somministrazione di insulina, oppure, in determinati gatti, farmaci specifici per via orale. Fondamentali anche l'alimentazione controllata e il monitoraggio della glicemia. La diagnosi non deve però essere considerata una condanna. Con cure adeguate, controlli regolari e la collaborazione del proprietario, cani e gatti diabetici possono continuare a vivere per anni con una buona qualità della vita. L'importante è non ignorare quei piccoli cambiamenti quotidiani che, a volte, rappresentano il primo segnale della malattia.