BOLZANO. «La Civica di Gennaccaro ci piace, perché fa un'opposizione che non è ideologica, ma costruttiva. C'è affinità di stile. Anche noi - quando nella precedente consiliatura eravamo all'opposizione - ci comportavamo nella stessa maniera. Al momento però è prematuro parlare di possibili future alleanze, anche se non si può mai escludere nulla. Tutto dipenderà da chi vincerà le elezioni politiche del prossimo anno». Gabriele Repetto - 52 anni bolzanino, avvocato e capogruppo della Civica del sindaco che guarda a destra - spera che il centrodestra trainato dalla premier Meloni torni a vincere, ma mette anche in conto che il vento possa cambiare. In entrambi i casi ci sarebbero delle ripercussioni anche sul governo provinciale e allora bisogna essere pronti. Che tradotto significa: continuare a governare il capoluogo e contemporaneamente dialogare con la Civica di Gennaccaro. Il movimento cui da più parti si rimprovera di essere double-face: in Provincia con la maggioranza centrodestra-Svp; in Comune all'opposizione con Pd-Verdi-Team K-Civica di Andriollo.

A conferma della capacità del suo leader Angelo Gennaccaro di adattarsi a qualsiasi situazione. Infatti - lo ha detto lui stesso nei giorni scorsi e lo ha confermato nell'intervista di ieri sull'Alto Adige il capogruppo in Comune Ab Chniouli - è già al lavoro per creare una grande Civica in vista delle elezioni provinciali del 2028 e, se ce ne fosse bisogno, per andare in soccorso del sindaco Corrarati.

Ci sono dunque tutte le premesse per un futuro matrimonio tra le due Civiche.

Parliamoci chiaro - dice Repetto, nipote di Barbara Repetto, a lungo esponente del centrosinistra, e cugino di Sandro Repetto, consigliere provinciale di Pd - noi ci collochiamo nell'area di centrodestra e le nostre porte sono aperte a tutti. Qualsiasi nuova alleanza però va evidentemente discussa prima all'interno della nostra segreteria e poi con i partner di coalizione: FdI, FI, Lega e Svp.

La posizione dei partiti nazionali è nota: non vogliono neppure sentir parlare di Civiche che sottrarrebbero voti a loro.

Il risultato delle elezioni politiche finirà per determinare una o l'altra scelta anche a livello locale. Perché la Svp ha la necessità di avere un rapporto stretto con Roma. Per cui se dovesse vincere il centrosinistra, cercherà di riposizionarsi subito.

Voi alle elezioni politiche che cosa farete?

Credo che lasceremo libertà di voto ai nostri elettori.

La partita grossa si gioca alle elezioni provinciali: dovrete decidere cosa fare da "grandi", visto che avete un tesoretto di voti da giocare per entrare in consiglio provinciale.

Chiaramente lo faremo. Però abbiamo dei patti con i nostri alleati da rispettare.

Sempre che, come detto, a Roma non cambi l'aria.

È per questo che dobbiamo vedere prima come vanno le elezioni del prossimo anno.

La preoccupa l'avanzata dei Vannacciani anche a Bolzano?

Non mi preoccupa.

L'opposizione vi rinfaccia di farvi appoggiare da Giuseppe Martucci e Andrea Lucci, i consiglieri di Futuro nazionale. Il partito del generale Vannacci, più a destra della Lega e di FdI.

Noi abbiamo 23 consiglieri e siamo autosufficienti. Dovremmo rifiutare i loro voti?

I due consiglieri di FN stanno cercando un terzo consigliere per formare un gruppo autonomo, ci riusciranno?

Per conto mio no. Non vedo nessun altro che sia pronto a passare con Vannacci.

Come sono oggi i rapporti con i vostri alleati che, in questi mesi, vi hanno creato non pochi grattacapi?

I rapporti sono buoni. I problemi, per FdI e FI, sono semmai interni.

C'è possibilità che la consigliera Barbara Pegoraro, oggi nel gruppo misto, possa tornare alla Civica?

Mai dire mai. Credo però che si senta più libera stando nel gruppo misto; l'importante è che - come annunciato quando ha lasciato la nostra Civica - continui a sostenere la maggioranza.

Prossimi temi importi da discutere in consiglio comunale?

Siamo in estate. I temi importanti arriveranno in autunno.

A proposito di estate dove andrà in vacanza?

Qualche giorno in montagna, a Don in Valle di Non.

E i Mondiali di calcio li sta seguendo?

In passato giocavo a calcio; oggi seguo mio figlio Gianmarco, 15 anni, che gioca nel Bozner. I Mondiali li seguo senza pathos, dal momento che non c'è l'Italia. In molti però hanno adottato una squadra per cui tifare. Non ho adottato nessuna squadra, diciamo però che simpatizzo per la squadra in cui ci sono giocatori dell'Inter.

Quindi l'Argentina?

Sì, perché c'è Lautaro Martinez, il nostro capitano.

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