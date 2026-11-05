BOLZANO. Il certificato di appartenenza al gruppo linguistico può essere ritirato presso l'Ufficio Appartenenza linguistica del Tribunale di Bolzano, lo comunica la Provincia di Bolzano. L'ufficio, che ha ripreso l'attività il 2 novembre in seguito al crollo parziale del Tribunale di Bolzano avvenuto questa estate, è attualmente ospitato, in via temporanea, in via Garibaldi 4 a Bolzano.

"Chi si interessa per un lavoro presso la Provincia e partecipa ad un concorso pubblico, deve preparare per tempo tutta la documentazione necessaria. Il certificato di appartenenza al gruppo linguistico è un documento fondamentale. È dunque molto importante che possa essere nuovamente ritirato", afferma l'assessora al Personale Magdalena Amhof.

Per i concorsi pubblici della Provincia occorre presentare il certificato di appartenenza al gruppo linguistico in originale e di data non anteriore a sei mesi. Sarà consegnato in una busta chiusa il giorno dell'esame scritto. Se non è previsto un esame scritto, deve essere presentato al primo esame. Le candidate e i candidati sostengono gli esami nella lingua del proprio gruppo linguistico, tedesco o italiano, mentre le appartenenti e gli appartenenti al gruppo linguistico ladino possono scegliere tra entrambe le lingue. Secondo l'assessora Amhof il certificato non gioca un ruolo solo per i concorsi pubblici della Provincia. È richiesto anche per concorsi e bandi pubblici indetti da Comuni e altri enti pubblici. In determinati casi, inoltre, costituisce un requisito indispensabile per ricoprire cariche pubbliche e far parte di organi istituzionali, per ottenere contributi per l’edilizia abitativa e per accedere ad altre prestazioni pubbliche.

L’appartenenza o l'aggregazione a un gruppo linguistico è considerata una componente importante del sistema dell'Autonomia altoatesina. "La proporzionale linguistica garantisce che i posti di lavoro e i fondi pubblici siano distribuiti equamente tra i tre gruppi linguistici", spiega Amhof. La dichiarazione personale rappresenta la condizione necessaria a tal fine, afferma Amhof.