BOLZANO. L'intelligenza artificiale è un po' come l'"Oceano mare". Si era gettato dentro di lui Colombo perché aveva il progetto, con l'idea per i tempi abbastanza nuova della rotondità della terra, di arrivare in India da ovest e non da est. Solo che, nel tragitto, finì sulle Americhe. Le quali allora, per non essere in possesso di nessun nome che le riguardasse sul vocabolario, vennero chiamate Indie. Con l'aggiunta di "occidentali". Chi sta oggi navigando nell'oceano AI rischia questo: di trovarsi sulla rotta della sua conoscenza un continente non previsto. Perché molto non è prevedibile sulla questione: "Con le nostre risorse vediamo a un chilometro di distanza ma sappiamo che ci attendono mille miglia. Probabilmente anche oltre. Chi ha più fondi già adesso sta andando più in là" dice Marco Baroni. Il quale è un bolzanino che da qualche decennio ha deciso che la sua vita debba stare in questo orizzonte: come i grandi modelli di AI per l'elaborazione del linguaggio naturale apprendono il significato di diversi concetti partendo da stimoli visivi o del testo.

Insomma, l'ignoto. "Perché sappiamo molto poco di tutto questo" spiega Baroni, che è oggi felice più di ieri per la ragione che il progetto che coordina dall'Università Pompeu Fabra di Barcellona ha ottenuto quasi dieci milioni di euro (9.946.756) con un Synergy Grant del Consiglio europeo della ricerca (Erc), il bando che finanzia squadre di due-quattro ricercatori con competenze complementari. Con lui lavorano la Sissa di Trieste, con il gruppo di Alessandro Laio, e il Politecnico federale di Losanna (Epfl), con quello di Matthieu Wyart: linguisti, fisici, esperti di analisi dei dati.

Il progetto si chiama DeCoR, "Deciphering Convergent Representations", e parte da un'osservazione: più i modelli di AI diventano bravi, più le loro rappresentazioni interne di testi e immagini con lo stesso significato tendono ad assomigliarsi, anche tra sistemi diversi. Capire questa convergenza, e fino a che punto somigli al modo in cui il cervello umano rappresenta i significati, è il cuore della ricerca.

Baroni viene da un percorso articolato: dalla linguistica computazionale al centro roveretano "Mente-cervello", Cimec, agganciato all'Università di Trento, la scuola interpreti di Bologna, il laboratorio di intelligenza artificiale di Facebook a Parigi, fino alla cattedra Icrea a Barcellona. È uno dei massimi esperti di linguistica applicata alla AI, dove le parole scoprono come possono erodere i confini del possibile.

Da dove si parte Marco Baroni?

"Da Bolzano. Dove sono cresciuto e ho studiato. E dalla facoltà di Lettere a Bologna".

Poi?

"Poi si scopre che le lettere sono parole e le parole fanno le lingue, cioè le relazioni. Ma non sono solo quelle scritte. Quando uno entra in un computer si chiede come il linguaggio possa trovare i codici per farsi informatica".

Dunque l'informatica che si fa comunicazione?

"E dopo un po' intelligenza artificiale, che è il collegamento estremo tra le nostre voci e le parole e la possibilità che vengano rielaborate per farne anche linguaggio autonomo, che non esce più da noi ma da lei".

Primi impatti?

"Una borsa di studio a Vienna, dove c'è un istituto che studia queste nuove opzioni AI. E anche a Rovereto, dove esiste uno straordinario centro mente-cervello che offre altre possibilità esplorative. E via via tra incarichi e borse di studio attraverso la rete della ricerca europea sul linguaggio intelligente e la linguistica computazionale, da Parigi a Barcellona, dove mi trovo ora".

Come pensa la AI?

"Eccoci al punto. Il progetto appena finanziato prova a comprendere come le cosiddette reti neurali profonde...".

Cioè?

"... sono le strutture su cui si basano i grandi modelli linguistici dell'intelligenza artificiale. Dunque, come queste apprendano e poi mettano in fila i concetti, codificandoli e dando loro significato, partendo da sollecitazioni linguistiche e visive".

In sostanza?

"Come e quali rappresentazioni astratte offrano significati in diversi modelli di AI, che vengono allenati, meglio, addestrati con le lingue".

E qui il grande oceano da esplorare?

"Certo, perché il metodo attraverso cui la AI pensa, cioè elabora i concetti che le giungono dagli stimoli dell'ambiente intorno, cioè anche da noi, è in gran parte ignoto".

Che vuol dire?

"Che non lo sappiamo, che tentiamo di saperlo. Ma questo è uno snodo decisivo per la ragione che, se riusciremo ad avvicinarci ai processi attraverso i quali la AI impara, riusciremo a scoprire anche come fa il nostro cervello a eseguire i suoi processi di apprendimento e di accumulo di sapere".

Vuol dire che AI e cervello umano potrebbero mostrarsi dotati degli stessi meccanismi di apprendimento?

"È una delle ipotesi. Che ci siano cioè dei parallelismi".

Non le vengono le vertigini a volte?

"Provo a scacciarle. Altrimenti non farei questo lavoro".

Nel senso: ogni passo avanti sembra che le faccia vedere opzioni e possibilità nuove. Il limite?

"Non lo so dove stia. Non lo sappiamo. Cioè intende fino a che punto l'AI potrà sostituirsi a noi?"

Più o meno.

"È l'esplorazione che stiamo compiendo. Ma c'è anche molta frustrazione".

Perché frustrazione?

"Se penso al finanziamento che abbiamo appena ricevuto e lo confronto con i fondi di cui dispongono le poche società, tutte americane, che stanno operando sul nostro stesso terreno, mi viene una proporzione: qui riusciamo ad avanzare di un metro, loro, con la potenza finanziaria, ormai sono avanzati di chilometri".

Vuol dire che la scala è imparagonabile?

"Più o meno. Probabilmente sulle reti neurali quei pochi centri sanno già quello che altrove non si sa. Ma la nostra ricerca, qui in Europa, continua. Non è detto che, anche se con meno fondi, si arrivi prima di loro".