BOLZANO. La rete dei DigiPoint si estende in Alto Adige per rendere i servizi digitali più accessibili e aiutare soprattutto le persone anziane a orientarsi tra applicazioni e strumenti online. A inizio novembre sono 53 i Comuni che hanno aderito attivamente al progetto, nato con l'obiettivo di non lasciare indietro chi incontra maggiori difficoltà nell'utilizzo delle tecnologie.

I numeri diffusi dall'Agenzia per l'Alto Adige digitale fotografano una rete in crescita: sono 42 gli sportelli attualmente operativi, mentre altri otto sono in fase di attivazione. Per ulteriori 14 sedi deve ancora essere individuata una persona in grado di fornire assistenza. Le sedi complessivamente previste sono 64, con diversi livelli di avanzamento. L'obiettivo è arrivare ad almeno 94 Comuni aderenti entro la fine dell'anno.

Dall'avvio dell'iniziativa, inizialmente finanziata attraverso il Pnrr, sono stati erogati 20.545 servizi di assistenza, di cui 16.084 relativi al primo accesso di cittadine e cittadini.

A rivolgersi maggiormente agli sportelli sono le fasce più anziane della popolazione. Tra luglio e ottobre, il 73,2% degli utenti aveva almeno 55 anni, mentre il 27,7% aveva superato i 75 anni. Solo il 4,1% degli accessi ha riguardato persone con meno di 30 anni.

Per quanto riguarda le competenze trasmesse, la quota principale, pari al 75,1%, riguarda l'utilizzo di base di informazioni e dati. Un ulteriore 19,9% degli interventi si concentra invece sulla comunicazione e sulla collaborazione attraverso gli strumenti digitali.