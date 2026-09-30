BOLZANO. Sono state 4.717 le chiamate ricevute nel 2025, una media di circa 13 al giorno. Numeri che fotografano l'attività del Supporto psicologico telefonico dell'Alto Adige, il servizio gratuito dedicato a chi attraversa una crisi psicologica o esistenziale. La linea è disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, al numero verde 800 101 800.

Nel corso dell'anno psicologhe e psicologi hanno effettuato complessivamente 545 ore di colloqui, con una durata media di 17 minuti. Tra i motivi più frequenti delle richieste di aiuto ci sono conflitti, difficoltà relazionali e tensioni familiari. Numerose anche le telefonate legate a situazioni di stress acuto dopo eventi traumatici, alla solitudine, alla preoccupazione per i propri cari e alle conseguenze psicosociali delle malattie fisiche.

«Le crisi psicologiche possono colpire chiunque. Per questo è fondamentale avere in Alto Adige un servizio facilmente accessibile e disponibile 24 ore su 24», sottolinea l'assessore provinciale alla Prevenzione sanitaria e Salute Hubert Messner. Il responsabile del servizio, Erwin Steiner, evidenzia l'importanza di riconoscere quando le proprie risorse non sono più sufficienti e di rivolgersi a un professionista nei momenti di maggiore difficoltà.

La consulenza è gratuita, riservata e anonima. Gli psicologi valutano la situazione, intervengono nelle crisi acute e possono indirizzare le persone verso i servizi di assistenza presenti sul territorio. La linea non è riservata soltanto a chi vive direttamente un momento di difficoltà, ma può essere utilizzata anche da familiari, servizi specialistici e forze dell'ordine. Il numero verde 800 101 800 è attivo 365 giorni all'anno, 24 ore su 24.