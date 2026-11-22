BOLZANO. Un mandato da vicepresidente, più due da presidente. Ora è quasi agli sgoccioli ed è il momento di tirare le somme. Stiamo parlando di Carlo Alberto Zanella, ai vertici del Cai Alto Adige in totale da nove anni. «La montagna in questo decennio è cambiata tantissimo. Purtroppo». Sempre più turismo modaiolo e cafone; social, selfie e droni senza nemmeno degnare di uno sguardo le cime; sempre meno attenzione per ambiente e paesaggio; rifugi e ultimamente pure bivacchi esageratamente chic; ferrate funamboliche raggiunte con gli impianti; troppe e-bike selvagge a rovinar sentieri e a impegnare oltremodo i soccorritori alpini. Due i dati positivi, di questi anni da presidente Cai: «La straordinaria collaborazione con i cugini tedeschi dell'Alpenverein e l'appoggio degli assessori italiani in Provincia».

Ma poi, di positivo, c'è anche l'incremento dei soci. Da 6.300 a 7.000. Sono stato eletto in pieno Covid, non in presenza ma per via telematica. Una situazione difficile: forte decremento di iscritti. Mi ero ripromesso di raggiungere i 7 mila soci altoatesini, li abbiamo già superati l'anno scorso, numeri sempre in crescita, ogni anno.

Il Covid ha accresciuto il desiderio di montagna, di sport all'aria aperta. Proprio in questi giorni mi trovo a Agordo, per un incontro dei rifugisti Unesco. Il turismo è cambiato, cresciuto in maniera esponenziale. La prevalenza una volta era di escursionisti, appassionati di montagna. Ora c'è l'escursionismo modaiolo, spinto dagli influencer, e così c'è tanta gente impreparata. Pensano: in montagna tutto facile. Arrivano in quota carenti di scarpe, abbigliamento. E sono guai.

Capita anche adesso, fuori stagione, a metà settimana a metà novembre, cielo plumbeo, fitta nevicata, scendono dall'auto al lago di Carezza, sneakers se va bene altrimenti tacchi a spillo: che disdetta, impossibile far volare i droni (proibiti in zona) e allora selfie schiamazzi e musica.

È sempre stato così, un secolo e rotti di affluenza turistica in Dolomiti... Vero. Ma ultimamente è di molto peggiorata. Ne parliamo qui nell'Agordino. Due categorie frequentano i rifugi: i clienti si suddividono fra chi dorme in rifugio per affrontare alte vie, e gli altri. Per carità, bello mangiare al rifugio, ma se guardi sui social non si citano più vista, montagne, tramonti. La montagna pare scomparsa. Solo commenti sul cibo, ottimo o pessimo. Al rifugio vero, il Re Alberto, si ammirano le torri del Vajolet, il laghetto quando c'è. Al Santner tutti a dire: rifugio bellissimo, mangiato benissimo. Non si accorgono della magnifica vista sulla conca di Bolzano o il gruppo dell'Ortles».

Nouvelle vague anche nei bivacchi... Fino a tre o quattro anni fa, erano semplici capanne. Ti rifugiavi per scampare al temporale o dormivi alla base della parete e ti alzavi alle 5 per affrontare una via di arrampicata. Ora vengono utilizzati per passarci il weekend. Selfie, droni. Il peggio è che le autorità autorizzano le ristrutturazioni, facendoli diventare quasi dei residence. Non ci siamo. I nostri bivacchi rimangono tali: tavolaccio e panca. Sotto una grandinata sei l'uomo più felice del mondo, se ti puoi rifugiare lì dentro. L'intento è ripararsi, senza finestrone con vista.

La posizione del Cai è forse in contrasto col turismo, si potrebbe quasi dire contro l'economia e la parte di popolazione locale che lavora nel settore. Mai stati contro gli impianti di risalita, hanno fatto la ricchezza dell'Alto Adige, che però oggi non è una zona povera, depressa. Sono tutti ricchissimi. Vedete poveracci in Dolomiti? E poi, guardiamola per bene: il personale è quasi tutta gente straniera o da fuori. La disoccupazione da noi non esiste. Noi riteniamo si sia raggiunto il limite. Chi viene qui scia, cammina, trova servizi eccezionali anche se con prezzi stratosferici. Gli operatori turistici si distinguono per avidità, non si fermano mai. Noi invece chiediamo uno stop: basta collegamenti. Se vuoi sciare, vai su e giù dal Seceda, non occorre in giornata arrivare fino a Cortina. Quello non è sciare, è trascorrere la giornata sugli impianti. Chi scia cerca curve, cunette, dossi, pendii. Il problema è la politica, sostenuta dalle lobby, che continua a finanziare. Ma la gente si sta stufando.

Il turismo ha portato benessere, ora dobbiamo cercare di trattenerlo? Esatto, dico proprio questo: tanti stanno cominciando ad andare in altre terre dolomitiche, in Friuli, nel Bellunese. I rifugisti friulani oggi si dicono sorpresi: i germanici cominciano a frequentare zone tipo Erto, bellissime, ma una volta chi ci andava? Brutto segno, vuol dire che se ne stanno andando dall'Alto Adige, cui erano affezionatissimi. Sono stufi di fare code per parcheggiare, per prendere gli impianti, per mangiare, sui sentieri. E così cambiano zona.

Gli hotel di superlusso? Un grosso problema: l'Alto Adige conta su sessantaquattro hotel a 5 stelle. Non sono destinati agli escursionisti, ma ai gruppi organizzati di asiatici, americani. Gente che viene qui una volta e poi non torna più. Stiamo perdendo la fidelizzazione».

Su questo e molto altro vi battete assieme all'Alpenverein, un fatto inimmaginabile 20 o anche solo 10 anni fa. È cambiato moltissimo. Io, per dire, sono socio Cai e socio Avs. Ci accomuna un unico scopo: la difesa dell'alta montagna. Un altro aspetto positivo di questi ultimi anni è il sostegno da parte degli assessori italiani: prima Bessone, ora Bianchi; ci ascoltano e, se possono, ci vengono incontro. Nella Svp, invece, sussistono ancora rigidità legate all'economia: contadini, impiantisti, albergatori, con cui andiamo a scontrarci.

Un esempio concreto? Invidio la Sat: in Trentino sono loro a gestire i sentieri, noi abbiamo invece a che fare con troppi soggetti. Un esempio? In Trentino hanno vietato le mtb sui sentieri più stretti della bici messa per largo; da noi invece si allargano i sentieri. La cui manutenzione però ricade spesso sui volontari. Bastano dieci e-bike per fare disastri al sottofondo, però ogni albergatore ha venti o trenta bici da noleggiare e vuole incassare.

E così, aumentano pure gli incidenti. Pochi gli interventi in parete, anche se c'è una tendenza recente: finito il corso di arrampicata vado subito in montagna a fare un 6a. Non si inizia più lentamente. Non cadono, ma bisogna andarli a prendere: non sono più in grado di procedere. Gli interventi, però, negli ultimi anni sono soprattutto altri. Tanti per le e-bike e sulle ferrate, che assomigliano sempre più a luna park, fra ponti tibetani, scale sospese ed esposizioni plaisir, a sud, che quando è agosto a metà percorso sei lesso dal caldo e ti devono venire a prendere».

Zanella, concluda con ottimismo. Sto incontrando sempre più giovani gestori di rifugi, 25-30 anni, anche laureati. Sono proprio tanti. È bellissimo.