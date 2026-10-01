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DOLOMITI. Dolomiti Superski presenta l'inverno 2026 - '27 da vivere sugli sci lungo le piste di Alto Adige, Bellunese e Trentino. Si parte da un numero, 100 milioni di euro, ovvero il totale degli investimenti programmati dalle società di gestione per nuovi impianti, piste, innevamento, revisioni e interventi di ammodernamento nelle aree del consorzio. Il listino 2026 - '27.E si parte dal listino prezzi per gli appassionati delle discese sulle piste innevate.
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