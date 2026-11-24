SANTA MADDALENA. Una donna di circa 70 anni è stata trovata senza vita nel proprio appartamento a Santa Maddalena, frazione del Comune di Funes, in Val di Funes. La scoperta è avvenuta lunedì 23 novembre, dopo l'intervento dei vigili del fuoco, allertati dai carabinieri.

A far scattare l'allarme era stata l'impossibilità, da parte dei familiari, di mettersi in contatto con la donna da diverso tempo. I pompieri della stazione di Santa Maddalena sono riusciti a entrare nell'abitazione attraverso la porta del balcone. Una volta all'interno, hanno trovato l'anziana ormai priva di vita e hanno avvisato il medico e la Croce Bianca.

Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La donna viveva da sola a Santa Maddalena.

Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Le prime verifiche escluderebbero il coinvolgimento di altre persone e farebbero propendere per una morte naturale.