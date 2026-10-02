BOLZANO. A circa due anni dall'annunciata uscita di scena di Arno Kompatscher dalla guida della Provincia autonoma, tra gli altoatesini non emerge ancora un successore nettamente preferito. Il sondaggio realizzato dalla Südtiroler Wirtschaftszeitung con l'istituto Apollis mostra infatti quattro nomi racchiusi in appena tre punti percentuali.

In testa c'è l'assessora Rosmarie Pamer, giudicata «molto adatta» al ruolo dal 32% degli intervistati. Subito dietro l'assessore ladino Daniel Alfreider, al 31%, seguito dall'eurodeputato Herbert Dorfmann con il 30% e dal senatore Meinhard Durnwalder con il 29%. Numeri molto ravvicinati che, più che indicare un favorito, restituiscono un quadro ancora aperto.

Più distanti gli altri esponenti della Svp inseriti nella lista sottoposta agli intervistati: il presidente del partito Dieter Steger e l'assessore Peter Brunner raccolgono entrambi il 22%, mentre la consigliera provinciale Waltraud Deeg si ferma al 20%. Nelle indicazioni spontanee Pamer resta davanti con il 5,7%, mentre al secondo posto compare Sven Knoll della Süd-Tiroler Freiheit con il 3,3%. C'è anche uno 0,6% che indica l'ex governatore Luis Durnwalder.

Il sondaggio è stato condotto tra la fine di giugno e la fine di luglio su 1.005 aventi diritto al voto, attraverso interviste telefoniche con tecnica Cati. Una fotografia a oltre due anni dal passaggio di consegne e dunque ancora lontana dal momento in cui verrà definita la successione a Kompatscher.