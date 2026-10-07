BOLZANO. Ieri il Passo dello Stelvio è stato solo spolverato di neve, ma domani la situazione si farà decisamente invernale con alcuni centimetri di neve fresca.

Dopo l'estate infinita con temperature record, che ad agosto portarono addirittura alla chiusura degli impianti allo Stelvio, ora è in vista addirittura un anticipo dell'inverno, saltando - almeno per alcune ore - l'autunno. Giovedì il tempo sarà perturbato con precipitazioni a tratti. Già al mattino saranno possibili dei rovesci soprattutto sui settori interessati dallo stau da sud. In serata, con il transito di un fronte freddo, il vento da nord tenderà a rafforzare.

Venerdì il cielo sarà invece tra variabilmente e molto nuvoloso con venti in attenuazione.