BOLZANO. Diversi i servizi colpiti dal down di Microsoft e quindi Outlook, tra questi anche l'Azienda Sanitaria altoatesino: il Cup e la prenotazione centrale riceve infatti richieste anche via email che al momento, viste le problematiche, non possono essere evase immediatamente.



Il sistema di prenotazione in quanto tale non è interessato, conferma l'Azienda Sanitaria, il che significa che è possibile prenotare online. Parallelamente funzionano anche la prenotazione telefonica e la prenotazione di persona presso gli sportelli.



Nessun disagio invece per Asuit (Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino) che usa una piattaforma diversa, non Outlook ma bensì Google Mail.