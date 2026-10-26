VIPITENO. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto oggi, lunedì 26 ottobre, all'interno di un camion parcheggiato nell'area di servizio autostradale di Sadobre, a Vipiteno. Il ritrovamento è avvenuto intorno a mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, impegnati nei primi accertamenti per ricostruire le circostanze della morte.

Secondo le prime informazioni, la persona deceduta sarebbe di nazionalità straniera. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'identità della vittima né sulle circostanze che hanno portato alla scoperta del corpo all'interno del mezzo pesante.

Le cause del decesso restano completamente sconosciute. Sono in corso le indagini per chiarire quanto accaduto e stabilire le circostanze della morte. Allo stato attuale non sono emersi elementi sufficienti per formulare ipotesi sulle cause del decesso. Ulteriori informazioni potrebbero arrivare nelle prossime ore dall'attività investigativa della polizia.