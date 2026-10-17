CANAZEI. Tragedia in montagna nella mattinata di oggi, sabato 17 ottobre, nel gruppo del Sella. Una escursionista di 36 anni ha perso la vita lungo il sentiero della Forcella Pordoi, sopra Canazei, in Val di Fassa. Le circostanze dell'incidente non sono ancora note e la dinamica resta da ricostruire.

L'allarme è stato lanciato poco prima di mezzogiorno, facendo scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto è stato inviato l'elicottero sanitario, insieme agli operatori del Soccorso alpino dell'Alta Val di Fassa, mobilitati per raggiungere il luogo dell'incidente.

Per la 36enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Al momento non sono state rese note le sue generalità. Restano inoltre da chiarire le circostanze nelle quali la donna ha perso la vita lungo il percorso escursionistico nel gruppo del Sella.

L'intervento di soccorso è ancora in corso. Ulteriori elementi sulla dinamica dell'accaduto potranno emergere nelle prossime ore, una volta completate le operazioni.