TRENTO. Venti persone raggiunte da misure cautelari, tre organizzazioni criminali smantellate, oltre 82 chili di cocaina sequestrati e più di 1.300 cessioni di droga ricostruite. È il bilancio dell’operazione “Aquila Nera”, condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Trento nelle province di Trento, Bolzano, Vicenza, Verona, Rovigo, Roma, Frosinone, Varese e Ragusa. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Trento su richiesta della Procura distrettuale antimafia.

L’indagine, condotta dal Nucleo investigativo di Trento tra giugno 2021 e novembre 2024, era partita per contrastare lo spaccio di cocaina in provincia. Gli accertamenti avrebbero permesso di individuare canali di importazione dal Paraguay e dal Perù, attraverso la Spagna, utilizzati per far arrivare ingenti quantitativi di stupefacente nel Nord Italia. Nel corso delle investigazioni sette persone sono state arrestate in flagranza, cinque in Italia e due tra Perù e Paraguay. Proprio in Sudamerica sono stati effettuati sequestri per 68 chili di cocaina.

Secondo gli investigatori, uno dei presunti vertici di uno dei tre gruppi avrebbe continuato a gestire lo spaccio anche dal carcere, impartendo disposizioni attraverso un cellulare introdotto clandestinamente nell’istituto di pena. Nell’inchiesta figura anche un episodio di sequestro di persona a scopo di estorsione: nel marzo 2023, tra Verona e Trento, due indagati avrebbero sequestrato una persona che aveva maturato debiti legati alla droga.

Un secondo filone riguarda il traffico internazionale di migranti lungo la rotta balcanica. Nel dicembre 2022 due degli indagati erano stati arrestati in Slovacchia mentre trasportavano 15 cittadini siriani, che avrebbero pagato 700 euro ciascuno per l’ultimo tratto del viaggio. Secondo l’indagine, venivano noleggiati in Trentino autocarri poi utilizzati per raggiungere l’Italia passando da Ungheria e Austria. Nell’operazione di oggi sono stati impiegati 121 carabinieri: le perquisizioni hanno portato al sequestro di altri 700 grammi di cocaina e 70 grammi di hashish.