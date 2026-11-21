BOLZANO. Quasi due chilogrammi di droga, circa 13mila euro in contanti e tutto il necessario per confezionare le dosi da immettere sul mercato. È il bilancio dell'operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile di Bolzano, che ha portato all'arresto di un cittadino albanese. Secondo le stime della polizia, gli stupefacenti sequestrati avrebbero potuto fruttare almeno 100mila euro attraverso la vendita al dettaglio.

L'indagine è partita nel tardo pomeriggio di giovedì 19 novembre, in via Verona a Bolzano, dove gli agenti della Sezione Antidroga hanno notato un uomo muoversi con modalità sospette, compatibili con una possibile attività di spaccio. Dopo averlo osservato, i poliziotti hanno fermato la sua automobile per un controllo.

Il conducente ha manifestato subito nervosismo, fornendo spiegazioni contraddittorie sulla propria presenza in città. Inizialmente ha raccontato di trovarsi a Bolzano per turismo con la moglie e la figlia, indicando anche il passeggino presente nell'abitacolo. Gli accertamenti hanno però rivelato che entrambe avevano già lasciato l'Italia. L'uomo ha quindi sostenuto di essere arrivato in Alto Adige per motivi di lavoro, senza riuscire a documentarlo.

La successiva perquisizione dell'auto ha permesso di scoprire 20 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, nascosti sotto i rivestimenti in plastica vicino al posto di guida. Nel portafoglio sono stati trovati anche 315 euro, ritenuti dagli investigatori possibile provento dello spaccio.

A quel punto gli agenti hanno raggiunto l'abitazione dell'uomo ad Appiano sulla Strada del Vino. All'interno del piccolo appartamento, occultati in diversi mobili, sono stati scoperti altri 920 grammi di cocaina, 946 grammi di marijuana e 57 grammi di hashish.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati anche bilancini di precisione, materiale per tagliare e confezionare gli stupefacenti e circa 13mila euro in banconote di piccolo e medio taglio, suddivise in mazzette.

I test effettuati sulle sostanze hanno confermato la presenza di stupefacenti. Per il cittadino albanese è quindi scattato l'arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio, con successivo trasferimento in carcere.