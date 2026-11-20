TRENTO. Due imprenditori residenti in provincia di Trento sono finiti in carcere con l'accusa, a vario titolo, di aver ridotto in schiavitù almeno 16 lavoratori stranieri impiegati come braccianti agricoli. Per un terzo indagato è stato disposto il divieto di avvicinamento, accompagnato dall'obbligo di firma.

I provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale di Trento su richiesta della Procura distrettuale e sono stati eseguiti dai finanzieri del Comando provinciale di Trento. L'inchiesta, condotta insieme agli ispettori del Servizio Lavoro della Provincia e dell'Inps, aveva già portato, a fine ottobre, all'arresto in flagranza di due coniugi stranieri.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i lavoratori venivano reclutati all'estero dietro il pagamento di circa 6mila euro. Per sostenere il costo del viaggio, molti contraevano un debito con uno «sponsor», che una volta arrivati in Italia ne assumeva il controllo.

In Trentino, i braccianti sarebbero stati costretti a vivere in alloggi degradati e sovraffollati, lavorando a ritmi serrati e sotto la minaccia di ritorsioni fisiche ed economiche. In diversi casi non avrebbero ricevuto alcuna retribuzione: il denaro veniva trattenuto per compensare il debito contratto per il viaggio e le spese di vitto e alloggio.

A rendere ancora più grave il quadro, secondo gli inquirenti, sarebbe stata la sottrazione dei passaporti e dei documenti d'identità ad alcuni lavoratori, con l'obiettivo di impedirne la fuga. Una situazione di soggezione e sfruttamento continuativo che, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe andata ben oltre il caporalato.