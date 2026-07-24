BOLZANO. Chi desidera diventare accompagnatore turistico o accompagnatrice turistica, deve sostenere un esame per l'abilitazione all'esercizio della professione. Un esame indetto nel 2023 è stato interrotto in seguito ad un ricorso. Il 20 luglio è stato invece possibile concludere l'esame, potevano partecipare circa 100 candidate e candidati, i quali già nel 2023 erano stati ammessi all'esame. "All'esame sono iscritti 50 candidate e candidati, 15 l'hanno superato", spiega la direttrice dell'Area funzionale Turismo Elisa Montali. L'esame è composto da una parte scritta e una orale.

"Le accompagnatrici turistiche e gli accompagnatori turistici sono importanti ambasciatrici e ambasciatori dell'Alto Adige", sottolinea l'assessore al Turismo Luis Walcher: "Trasmettono di prima mano ai visitatori la storia, la cultura e le peculiarità della nostra Provincia. Per questo consideriamo importante che l'accesso alla professione si fondi su una qualifica solida e che sia regolarmente aperto alle candidate e ai candidati interessati. A settembre cominciamo con la preparazione di un ulteriore bando; questo dovrebbe essere aperto a tutte le persone interessate che possiedono i requisiti giuridici".

Le accompagnatrici e gli accompagnatori turistici accompagnano singole persone o gruppi nelle visite a musei, mostre, parcheggi, gallerie d'arte e siti archeologici nonché escursioni turistiche. In queste occasioni le accompagnatrici e gli accompagnatori descrivono i luoghi di interesse dal punto di vista storico, artistico, della tutela monumentale, paesaggistico e naturalistico.

Attualmente in Alto Adige sono attivi 384 accompagnatrici e accompagnatori turistici. Di questi, 238 esercitano attivamente la propria attività, mentre 146 aderiscono indirettamente, poiché non sono ancora iscritti all'Elenco nazionale delle guide turistiche. Adesso si aggiungeranno anche le nuove e i nuovi 15 accompagnatori turistici.