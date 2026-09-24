BOLZANO. Ridurre gli alloggi sfitti e accelerare le ristrutturazioni: sono due delle priorità indicate dall’assessora provinciale all’Edilizia abitativa Ulli Mair al nuovo presidente dell’IPES, Christian Battisti, e alla vicepresidente Karin Plank Pitter. L’incontro inaugurale si è svolto oggi, 24 settembre, nella sede del Dipartimento provinciale. Il consigliere di amministrazione Herwig Neulichedl non ha potuto partecipare per motivi di lavoro.

Per rendere disponibili più abitazioni, Mair chiede di semplificare e velocizzare gli interventi di risanamento, sia nei centri maggiori sia in periferia. «Si tratta di migliorare i processi, accelerare le decisioni e impiegare appieno le risorse disponibili», ha detto l’assessora ai nuovi vertici dell’Istituto per l’edilizia sociale.

Tra gli obiettivi c’è anche un servizio di assistenza più efficace per gli inquilini IPES: risposte alle segnalazioni di problemi tecnici, attenzione alle difficoltà di convivenza e maggiore sicurezza nei complessi residenziali. Mair ha chiesto inoltre di intensificare i contatti con i Comuni e di sanzionare i comportamenti scorretti.

Il nuovo consiglio di amministrazione dovrà infine attuare le graduatorie per l’affitto accessibile in tutti i Comuni, già deliberate e previste dal 1° gennaio 2027. Secondo l’assessora, il sistema dovrà rendere le assegnazioni più semplici e adeguate alle esigenze dei territori. Mair ha richiamato la necessità di una collaborazione tra Dipartimento, vertici e personale dell’IPES per realizzare gli obiettivi della Giunta provinciale.