BOLZANO. Con l’inverno tornano l’eliski e la protesta contro gli elicotteri turistici sulle Dolomiti. Dopo il Cai Alto Adige scende in campo il Wwf. Il divieto di sorvolo a bassa quota dei parchi esiste da quasi trent’anni, ma secondo il Wwf nell’ultimo anno non è stata data alcuna sanzione.



«Chi trasgredisce rischia poco, perché i controlli scarseggiano», dice Carlo Alberto Zanella. Il consiglio provinciale ha approvato all’unanimità la mozione dei Verdi che chiede alla Provincia un diritto di veto sulle aree di atterraggio. A Castelrotto gli abitanti hanno avviato una raccolta di firme.



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