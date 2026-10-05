BOLZANO. Un nuovo sistema per chiedere aiuto rapidamente in caso di emergenza, soprattutto quando le normali comunicazioni telefoniche non sono disponibili. È quello che nelle prossime settimane sarà attivato nelle 332 caserme dei vigili del fuoco volontari dell’Alto Adige, dove verranno installati altrettanti pulsanti di emergenza accessibili alla popolazione.

Il progetto interessa i 306 Corpi dei vigili del fuoco volontari presenti sul territorio provinciale e nasce con l’obiettivo di garantire un ulteriore canale per richiedere soccorso in caso di necessità. I pulsanti sono pensati in particolare per le situazioni nelle quali la rete telefonica fissa o mobile non funziona, impedendo di effettuare una normale chiamata di emergenza.

Il funzionamento è stato illustrato oggi, 5 ottobre, alla caserma dei vigili del fuoco volontari di Cardano. Il sistema è stato progettato tenendo conto del fatto che le caserme dei vigili del fuoco volontari non sono normalmente presidiate in modo permanente. Per questo motivo il pulsante rappresenta una soluzione alternativa per attivare rapidamente la catena dei soccorsi.

Una volta premuto il pulsante, i vigili del fuoco competenti vengono allertati attraverso un cercapersone. Gli operatori raggiungono quindi la caserma e, tramite radio, entrano in contatto con la centrale provinciale di emergenza. Da quel momento possono effettuare la chiamata di soccorso necessaria e attivare gli interventi richiesti dalla situazione.

«I pulsanti di emergenza rafforzano la sicurezza delle persone in tutto l’Alto Adige, soprattutto quando i normali canali di comunicazione non sono disponibili», ha sottolineato il presidente della Provincia e assessore alla Protezione civile Arno Kompatscher durante la presentazione.

A occuparsi della distribuzione dei dispositivi è il Servizio Radiocomunicazioni provinciale dell’Agenzia per la Protezione civile. Il coordinatore Markus Rauch ha spiegato che complessivamente saranno installati 332 pulsanti nelle 332 caserme dei vigili del fuoco volontari altoatesini.

Il nuovo sistema si inserisce nella rete provinciale di gestione delle emergenze e punta a creare un ulteriore collegamento tra cittadini, vigili del fuoco e centrale di emergenza, da utilizzare proprio nei casi in cui i consueti strumenti di comunicazione risultino indisponibili.

La rete dei vigili del fuoco volontari, presente capillarmente nei comuni altoatesini, costituisce così anche un punto di riferimento aggiuntivo per la popolazione nelle situazioni di emergenza e di interruzione delle comunicazioni.