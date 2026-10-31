BOLZANO. Tre furti in due anni e l'ultimo avvenuto nella notte tra giovedì e ieri, venerdì 30 ottobre, ha spinto la titolare del Bar Tagiva in via Roma, a proteggersi installando una grata alla porta. Domenica Greto, nella tarda mattinata di ieri, era ancora agitata. A svegliarla, ieri mattina, la sua dipendente che all'apertura del bar ha trovato forzata la porta di accesso che dà su via Vicenza. All'interno i chiari segni del passaggio dei ladri. Il malvivente, uno soltanto con arnesi da scasso, poco dopo le 2.40, ha fatto saltare la serratura della porta a vetro.

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