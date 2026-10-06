“Fare rete, creare valore, costruire futuro” è il tema scelto per l’edizione 2026, che pone al centro esperienze, strumenti e possibilità concrete di intervento per mostrare come ciascuno possa contribuire a contrastare i divari di genere: nelle scelte individuali, nel mondo del lavoro e all’interno delle imprese.

L’Equal Pension Day vuole essere non solo un momento di riflessione sulle disparità ancora esistenti, ma soprattutto un’occasione di confronto sulle possibili risposte. Fare rete, valorizzare le buone pratiche e promuovere il dialogo tra istituzioni, imprese e società civile diventano così strumenti per favorire il cambiamento e contribuire a ridurre il rischio di svantaggio economico delle donne in età pensionistica.

Il programma

L’evento si aprirà alle ore 12.00 con i saluti istituzionali dell’Assessore alla previdenza complementare Carlo Daldoss e dei vertici di Pensplan Centrum, Johanna Vaja (Presidente) e Matteo Migazzi (Amministratore Delegato/CEO). Seguiranno gli interventi di Rafaela Pittschieler (wnet – networking women) ed Eleonora Angelini (Giovani Imprenditori Confcommercio Trentino).

Nel successivo dialogo moderato da Sandra Kainz interverranno rispettivamente la Presidente e la Vicepresidente delle Commissioni provinciali per le Pari Opportunità Ulrike Oberhammer e Mara Rinner, la/il Consigliere di Parità di Bolzano e di Trento Brigitte Hofer e Matteo Borzaga e Marialuisa Gnecchi, Componente del Consiglio di Amministrazione di INPS.

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