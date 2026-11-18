BOLZANO. La tensione si taglia con il coltello al San Maurizio. Dopo il caso del direttore del comprensorio Umberto Tait - denunciato da una dottoressa - eccone un altro. Protagonista, questa volta, è un giovane infermiere del reparto di Riabilitazione, licenziato dall'Azienda sanitaria per «inadeguata capacità professionale e gravi problemi comportamentali» si legge nelle motivazioni. Assunto con contratto a tempo determinato, non ha superato il periodo di prova. Avrebbe commesso errori nell'utilizzo delle pompe infusionali e nella gestione di accessi venosi. Non avrebbe rispettato, secondo i vertici dell'Asl, le norme sull'igiene delle mani (indossando anello e orologio in servizio). Nonostante tutto, si sarebbe rifiutato di farsi affiancare da un tutor.

Il culmine della vicenda riguarda un litigio avuto in ospedale con il coordinatore e il vicecoordinatore del reparto, che lo hanno denunciato per minacce. Il procedimento sarebbe ancora pendente. Si è chiusa, invece, la causa davanti al Tribunale del lavoro dove l'infermiere si era appellato per fare ricorso contro il licenziamento. Il giudice ha dato ragione all'Azienda sanitaria che quindi poteva esercitare la clausola di recesso del contratto, concordata in una precedente transazione sindacale.

La ricostruzione

L'infermiere, convinto di subire una persecuzione professionale, aveva citato in giudizio l'Asl e raccontato di essere sempre stato escluso dalle riunioni e di aver subìto un pesante demansionamento ad attività da operatori socio-sanitari, come il rifacimento dei letti. E per questo, affiancato dall'avvocato Francesco Dagostin, aveva chiesto il risarcimento per mobbing. La difesa dell'azienda ha però smontato la ricostruzione del dipendente in prova. Dalle testimonianze dei colleghi è emerso che nessuno lo ha mai emarginato e che faceva esattamente il lavoro degli altri. Sono emersi ulteriori dettagli nei diari scritti di suo pugno durante le settimane di prova: all'interno l'infermiere aveva ammesso candidamente i propri errori. La direzione ha quindi depositato un report, consegnato al tribunale: oltre ai già citati errori nella gestione di cateteri, sondini e pompe infusionali, i verbali interni evidenziavano il mancato rispetto delle procedure di isolamento per pazienti portatori di germi multiresistenti e infrazioni alle norme igieniche di base. Il giudice ha ritenuto i richiami disciplinari dei superiori fondati su «presupposti oggettivi e privi di intenti vessatori». Di conseguenza, sono state respinte integralmente sia le accuse di mobbing sia la richiesta di risarcimento del danno, condannando l'infermiere al pagamento delle spese processuali.

Tait, avanti con le indagini

Nel frattempo proseguono le indagini della Questura, che ha trasmesso gli atti in Procura, in merito alla denuncia presentata da una dottoressa al direttore del comprensorio sanitario, Umberto Tait. In questi giorni l'avvocato della vittima, Alessandro Osler, farà accesso agli atti per capire, assieme alla propria assistita, come muoversi. C'è anche un fronte d'indagine interno aperto dalla stessa Azienda sanitaria, che vuole vederci chiaro. Non è l'unica segnalazione contro Tait: di recente anche un'altra dipendente dell'Asl è uscita allo scoperto dicendo di essere stata a sua volta minacciata verbalmente. Accuse che il direttore del comprensorio, attraverso il suo legale, l'avvocato Alberto Timpone, respinge con forza.