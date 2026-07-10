BOLZANO. Su proposta dell'assessore provinciale Christian Bianchi, nella sua seduta del 10 luglio la Giunta provinciale ha approvato il nuovo regolamento che definisce i criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio dei terreni destinati alla realizzazione di opere e servizi di interesse generale, dando attuazione alle novità introdotte con modifiche alla legge provinciale sugli espropri nel 2025.



Il provvedimento introduce criteri tecnici uniformi che saranno applicati a tutti i procedimenti espropriativi avviati dopo la sua entrata in vigore, sostituendo le disposizioni adottate nel 2010. Le nuove regole stabiliscono in modo chiaro come determinare il valore dei terreni destinati alla realizzazione di scuole, impianti sportivi, parcheggi, infrastrutture e altri servizi di interesse pubblico, assicurando che ogni proprietario riceva un indennizzo commisurato al reale valore del bene prima dell'apposizione del vincolo espropriativo.



"La proprietà privata è un diritto che va rispettato e tutelato, anche quando prevale l'interesse pubblico. Per questo abbiamo voluto definire criteri chiari, uniformi e trasparenti, che garantiscano a tutti il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, la parità di trattamento e limitino al minimo interpretazioni soggettive o eccessivamente discrezionali nelle stime", dice l'assessore provinciale alle Opere pubbliche, Valorizzazione del patrimonio, Libro fondiario e Catasto, Christian Bianchi. "Un sistema di valutazione più trasparente e fondato su criteri oggettivi significa anche meno incertezze e meno contenziosi. Quando le regole sono chiare fin dall'inizio, si riducono le controversie tra amministrazione e cittadini e si creano le condizioni per realizzare opere pubbliche con tempi più certi, senza rinunciare alla tutela dei diritti dei proprietari", spiega il direttore dell'Ufficio Estimo, Paolo Bega.



L'obiettivo della deliberazione è proprio quello di uniformare le procedure in tutta la provincia, garantendo indennizzi equi, maggiore certezza del diritto e un migliore equilibrio tra interesse pubblico e tutela della proprietà privata. "È una riforma che aumenta la qualità dell'azione amministrativa. Regole uguali per tutti significano maggiore fiducia nelle istituzioni, maggiore tutela per i cittadini e una pubblica amministrazione più efficiente, capace di realizzare gli interventi di cui il territorio ha bisogno nei tempi previsti", conclude Bianchi.