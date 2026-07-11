BOLZANO. L’Autostrada del Brennero si prepara alla fase più delicata dell’estate, con milioni di automobilisti attesi lungo l’asse tra Italia e Nord Europa. Il presidente di Autostrada del Brennero Hartmann Reichhalter e l’amministratore delegato Diego Cattoni hanno presentato il piano per l’esodo estivo, pensato per gestire un traffico in aumento non solo per il turismo, ma anche per il continuo incremento del trasporto merci.

Sono 18 le giornate contrassegnate dal bollino nero fino a settembre. Le più critiche, con forte pressione sia sulla carreggiata nord sia su quella sud, saranno sette: 19 e 26 luglio, 1, 16, 22, 23 e 30 agosto. Per chi non potrà evitare di mettersi in viaggio in queste date, il consiglio è di scegliere con attenzione gli orari di partenza: le fasce serali e notturne risultano generalmente meno congestionate.

Sulla A22 transitano mediamente circa 20 mila veicoli al giorno per carreggiata, ma nei momenti di maggiore afflusso si superano i 37 mila mezzi, con punte oltre i 3 mila veicoli all’ora. Nei primi sei mesi del 2026 sono stati circa 37 milioni i veicoli che hanno percorso l’autostrada, con un indice di incidentalità pari a 14,54, quasi la metà rispetto alla media nazionale.

Per limitare i disagi saranno confermati anche nei mesi estivi i cantieri esclusivamente notturni. Nei primi sei mesi dell’anno dei 2.166 interventi aperti, 1.828 non hanno avuto impatto sul traffico perché realizzati senza riduzioni delle corsie o durante la notte. I cantieri diurni, ha spiegato il direttore generale Carlo Costa, sono diminuiti del 48% rispetto al 2025.

Tra le novità annunciate anche il nuovo Centro controllo mezzi pesanti che sarà operativo entro agosto a Vipiteno. La struttura utilizzerà tecnologie avanzate per consentire controlli più approfonditi sui camion, verificando non solo velocità e condizioni dei veicoli, ma anche il rispetto dei tempi di guida e riposo.