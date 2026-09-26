INNSBRUCK. Un unico strumento digitale per aiutare le 346 commissioni valanghe dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino a valutare i pericoli e indicare rapidamente le misure necessarie. Si chiama Pro.Valanghe.Report e sarà utilizzato per la prima volta nell’inverno 2026/27. Il finanziamento dei primi cinque anni è stato garantito dalla Giunta e dall’Assemblea dell’Euregio, riunite oggi a Innsbruck.

L’applicazione permetterà di inserire direttamente sul territorio osservazioni e valutazioni, comunicando ai responsabili eventuali raccomandazioni, dalla chiusura di una strada a quella di una pista da sci. Il sistema è pensato soprattutto per smartphone e dispositivi mobili e potrà funzionare anche offline, caratteristica importante nelle zone montane senza copertura. Dal 20 ottobre prenderanno il via i corsi di formazione destinati alle commissioni valanghe.

Il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti ha sottolineato come l’Euregio stia costruendo una collaborazione sempre più stretta sulla sicurezza in montagna, anche attraverso strumenti digitali. Il presidente altoatesino Arno Kompatscher ha invece evidenziato l’utilità di adottare criteri uniformi nella valutazione dei rischi. A Innsbruck erano presenti anche l’assessore trentino Simone Marchiori e il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini.

La giornata è proseguita con la finale dell’EuregioSprintChampion, che ha portato nel centro di Innsbruck 120 giovani atleti selezionati dopo eliminatorie alle quali avevano partecipato circa 13 mila bambini e ragazzi. Presentato inoltre il primo “libro brulicante” dell’Euregio, dedicato alla vita e alle tradizioni dei tre territori e destinato a essere distribuito nelle scuole dell’infanzia.