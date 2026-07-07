BOLZANO. Prestazione di alto livello per la scuola professionale Laimburg ai Campionati europei dei giardinieri, disputati in Polonia. Due squadre hanno rappresentato l'Italia nell'undicesima edizione della manifestazione, confrontandosi con altri 20 team provenienti da 13 Paesi nelle prove di coltivazione di piante ornamentali, giardinaggio, architettura del paesaggio e floristica.

Il miglior risultato è arrivato dal Team Italy 2, formato da Valeria Scrinzi, Alexandra Pöhl e Damian Wierer, che ha conquistato il quarto posto assoluto, sfiorando il podio per appena 0,25 punti sui 1.000 disponibili. Un risultato impreziosito dal successo nella prova di floristica, dove la squadra ha ottenuto il punteggio massimo, aggiudicandosi il premio speciale riservato alla migliore prestazione della categoria. I tre studenti sono stati preparati da Carmen Daldoss e Lea Zelger, mentre sul posto sono stati seguiti da Mattea Wurzer.

Positivo anche il risultato del Team Italy 1, composto da Simon Hofer, Hanna Egger e Noemi Breitenberger, che ha chiuso al sesto posto, a un solo punto dalla quinta posizione. La squadra è stata accompagnata da Lea Zelger.

Le prestazioni ottenute confermano il livello della formazione offerta dalla scuola professionale Laimburg, che si è distinta in un contesto internazionale altamente competitivo, portando l'Alto Adige ai vertici europei nelle discipline del giardinaggio e della floristica.