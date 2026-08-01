BOLZANO. Eurotunnel, importante è proseguire adesso con le tratte d’accesso. “Il BBT è un progetto strategico volto a collegare il nord e il sud dell’Europa. L'abbattimento dei diaframmi non è solo un passaggio simbolico, ma anche un avanzamento concreto verso il completamento di questa importante infrastruttura. Allo stesso tempo, è una dimostrazione straordinaria della forza innovativa, del know-how tecnologico e dell’efficienza delle imprese, degli ingegneri e dei tecnici coinvolti”, sottolinea Alexander Rieper, presidente di Confindustria Alto Adige.

Con la stessa determinazione occorre proseguire i lavori per la realizzazione delle tratte di accesso a nord e a sud del Brennero. “Il BBT diventerà un modello di successo solo se anche le tratte di accesso e i terminal di carico e scarico saranno completati in tempo”, afferma Markus Kofler, vicepresidente di Confindustria Alto Adige con delega a infrastrutture e mobilità. Affinché in futuro l’Eurotunnel venga utilizzato in modo efficiente, è necessaria un’offerta attrattiva per il trasporto ferroviario. “Collegamenti puntuali e affidabili, nonché prezzi competitivi, sono presupposti fondamentali”, spiegano Rieper e Kofler.

L’avanzamento dei lavori dovrebbe costituire uno stimolo a promuovere una mobilità moderna e coordinata a livello europeo. “Divieti unilaterali e distorsivi della concorrenza non sono la strada giusta da seguire. Occorrono invece regole e misure coordinate tra Italia, Austria e Germania”, aggiungono Rieper e Kofler.

Allo stesso tempo, anche la mobilità stradale continuerà ad avere un’importanza fondamentale. “Gli investimenti nell’infrastruttura autostradale sono quindi altrettanto necessari. Sistemi intelligenti per la gestione del traffico, investimenti in barriere e asfalto antirumore e il potenziamento della rete di ricarica sono fondamentali”, conclude Rieper.