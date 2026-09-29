INNSBRUCK. Evacuazione precauzionale questa mattina alla stazione centrale di Innsbruck, dove intorno alle 8 è scattato un allarme per una possibile fuga di gas. L’ipotesi iniziale è stata però successivamente esclusa: l’intervento dei soccorritori è stato necessario per una perdita di liquido refrigerante all’interno di un negozio di alimentari.

La stazione è stata temporaneamente sgomberata per consentire le verifiche e mettere in sicurezza l’area. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e le operazioni sono proseguite per accertare l’origine della perdita e verificare le condizioni dei locali.

Non si registrano pericoli per la popolazione, mentre l’episodio non avrebbe provocato particolari conseguenze sulla circolazione ferroviaria. In particolare, non risultano al momento disagi significativi sulla linea del Brennero, importante collegamento tra il Tirolo e l’Alto Adige.

I collegamenti ferroviari risultano quindi regolari, senza particolari ritardi segnalati lungo la tratta del Brennero.

L’episodio ha comunque provocato momenti di apprensione tra i viaggiatori presenti nella stazione, uno degli snodi ferroviari principali del Tirolo, prima che venisse chiarita la natura della sostanza fuoriuscita.

La situazione è sotto controllo e non risultano, al momento, ripercussioni rilevanti sul traffico ferroviario lungo l’asse del Brennero.