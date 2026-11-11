BOLZANO. Una nuova ondata di allarmi bomba ha interessato centinaia di scuole italiane nella mattinata di oggi, mercoledì 11 novembre. Secondo quanto riferito dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, una mail anonima contenente minacce e riferimenti alla presenza di ordigni esplosivi è stata inviata a 300 istituti scolastici del Paese. In diverse città sono state disposte evacuazioni precauzionali, mentre le forze dell’ordine hanno avviato controlli per verificare l’attendibilità delle segnalazioni.

Le minacce hanno raggiunto scuole di diverse regioni, tra cui Lazio, Veneto e Friuli Venezia Giulia. A Roma sono stati coinvolti anche istituti del quartiere Tuscolano, mentre nel Padovano sono arrivate segnalazioni relative a diversi plessi. Interventi delle forze dell’ordine anche a Trieste e in altre località friulane, dove sono scattate le procedure di sicurezza per consentire le verifiche negli edifici.

Non si tratta di un episodio isolato. Già il 2 novembre una comunicazione dello stesso tenore aveva raggiunto 271 scuole italiane, provocando evacuazioni e l’intervento di polizia e carabinieri. In numerosi istituti i controlli si erano conclusi senza il ritrovamento di esplosivi. Le autorità stanno ora cercando di stabilire se esista un collegamento tra i due episodi e di risalire agli autori dei messaggi.

Per quanto riguarda l’Alto Adige, al momento non risultano conferme attendibili di scuole evacuate o direttamente interessate dalle minacce di mercoledì. Non sono quindi segnalati provvedimenti analoghi a quelli adottati in altre regioni, anche se il quadro resta in evoluzione. Eventuali sviluppi potranno emergere dalle comunicazioni delle autorità scolastiche e delle forze dell’ordine.