BOLZANO. Quasi 43mila anziani vittime di truffa in un anno, uno ogni dodici minuti. È l’allarme rilanciato dalla senatrice Michaela Biancofiore nella Giornata internazionale delle persone anziane, il 1° ottobre. La presidente del gruppo Civici d’Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-Centro Popolare invita a proteggere chi è più fragile, contrastando anche la solitudine: «Ai nostri anziani dobbiamo rispetto, affetto e attenzione».

I dati richiamati dalla senatrice indicano 42.890 vittime over 65 nel 2024, con un incremento del 15,58% rispetto al 2023. Nel triennio 2022-2024 le somme sottratte agli italiani ammontano complessivamente a 559,4 milioni di euro: una cifra riferita all’insieme dei consumatori. Per Biancofiore, però, le conseguenze vanno oltre il denaro perso e possono colpire la dignità delle persone e i loro legami familiari.

La senatrice rilancia «La Mossa Vincente», lo spot di sessanta secondi della Polizia di Stato che rappresenta i raggiri attraverso una partita a tris tra un anziano e una truffatrice. Il video mostra falsi tecnici, approcci per strada e telefonate che sfruttano l’intelligenza artificiale per imitare la voce di figli o nipoti. L’intervento di un poliziotto interrompe l’inganno e richiama il 112.

«Non bisogna affrontare da soli una situazione sospetta, ma chiedere aiuto», sottolinea Biancofiore, invitando a condividere il filmato e a parlarne con genitori e nonni. L’obiettivo è aiutarli a riconoscere i pericoli senza farli sentire incapaci o in colpa, tutelando ogni giorno sicurezza, autonomia e dignità.